Путин предупредил Европу о начале нового миграционного кризиса

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что страны Евросоюза могут столкнуться с новой волной мигрантов. Также президент раскритиковал политику Запада, которая приведёт мировую экономику к кризису.

"За продовольственным кризисом последует ещё одна волна миграции, в том числе и прежде всего в европейские страны", — подчеркнул глава РФ во время совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения.

Вместе с этим Путин заявил, что из-за действий западных политиков уничтожаются производственные отношения, усиливается инфляция. Качество жизни миллионов людей снижается, добавил руководитель нашей страны. Ещё он обратил внимание на риск возникновения массового голода в бедных государствах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, почему часть украинских беженцев отправляется в западные страны, а не в Россию. Как сообщила дипломат, Киев принуждает граждан двигаться в этом направлении.