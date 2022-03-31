ФАС предложила полностью запретить валютные контракты внутри РФ

Запрет на установление цен договоров в привязке к иностранным валютам или мировым товарным индексам предложила ввести внутри РФ Федеральная антимонопольная служба.

Согласно сведениям РБК, ведомством разработан соответствующий законопроект. Он предусматривает запрет на определение цен российских контрактов в привязке к инвалюте и биржевым индикаторам, которое сейчас зачастую используют в договорах в целях страховки от ослабления рубля.

В пояснительной записке ФАС к документу сообщается, что его разработали в рамках мероприятий по обеспечению развития экономики страны на фоне антироссийских санкций.

В Минфине РФ агентству заявили, что законопроект уже согласован с министерством. Сообщается, что документ вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, заседание которого запланировано на 31 марта.