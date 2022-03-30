ФАС заявила об антикартельных проверках пяти крупнейших дистрибьюторов сахара

Пять крупнейших дистрибьюторов сахара в РФ стали объектами антикартельных проверок Федеральной антимонопольной службы.

Как сообщает Telegram-канал ведомства, проверки решено провести в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея", ООО "Сударушка" из-за резкого повышения цен на сахар в стране.

"Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации", — говорится в сообщении.

В ФАС заявили, что в случае выявления в ходе проверок нарушений антимонопольного законодательства компаниям могут грозить оборотные штрафы в размере до 15% от годовой выручки.

Ранее российские антимонопольщики провели внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей и фасовщика сахара.