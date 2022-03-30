Пять крупнейших дистрибьюторов сахара в РФ стали объектами антикартельных проверок Федеральной антимонопольной службы.
Как сообщает Telegram-канал ведомства, проверки решено провести в отношении ООО "Скайфуд", ООО "ТД "Невская Бакалея", ООО "Дары полей", ООО "Пангея", ООО "Сударушка" из-за резкого повышения цен на сахар в стране.
"Окончательные выводы о наличии либо отсутствии в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства будут сделаны ведомством по итогам проверочных мероприятий, а также анализа всей полученной информации", — говорится в сообщении.
В ФАС заявили, что в случае выявления в ходе проверок нарушений антимонопольного законодательства компаниям могут грозить оборотные штрафы в размере до 15% от годовой выручки.
Ранее российские антимонопольщики провели внеплановые выездные проверки в отношении крупнейших производителей и фасовщика сахара.
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