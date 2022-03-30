Эксперт по энергетике объяснил, какие варианты с российским газом есть у Европы

Ситуация со снабжением Европы газом может оставаться неопределённой ещё в течение нескольких месяцев, но потом у руководства этих стран останется только два варианта: платить рублями или прекратить отапливать жильё. Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт считает, что "прозрение" у европейских стран наступит летом, когда придёт пора закачивать газ в газовые хранилища. А для их заполнения, очевидно, не хватит дополнительно поставляемых объемов.

"Европейские страны в любом случае обречены на газпромовский газ. И в этом году обречены, и в следующем, и дальше. Единственный другой вариант — перестать отапливать дома, вырабатывать электрическую энергию и использовать заводы, — объяснил Пикин в беседе с "Вечерней Москвой".