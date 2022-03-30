Ситуация со снабжением Европы газом может оставаться неопределённой ещё в течение нескольких месяцев, но потом у руководства этих стран останется только два варианта: платить рублями или прекратить отапливать жильё. Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Эксперт считает, что "прозрение" у европейских стран наступит летом, когда придёт пора закачивать газ в газовые хранилища. А для их заполнения, очевидно, не хватит дополнительно поставляемых объемов.
"Европейские страны в любом случае обречены на газпромовский газ. И в этом году обречены, и в следующем, и дальше. Единственный другой вариант — перестать отапливать дома, вырабатывать электрическую энергию и использовать заводы, — объяснил Пикин в беседе с "Вечерней Москвой".
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