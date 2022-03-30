Экономист Разуваев предрёк возвращение курса рубля к докризисному уровню

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал Pravda.Ru, какое будущее ждёт российскую валюту, которая укрепляется после решения России продавать газ недружественным странам за рубли.

"В самом ближайшем будущем нас ждёт высокая волатильность, поскольку вероятность прекращения поставок газа в Европу крайне высока. Видимо, это не коснется Турции, потому что она не ввела санкции против РФ. Было ясно, что рубль будет отыгрывать позиции, потому что импорт снижается, а цены на экспорт высокие. Плюс действует ограничение на вывод капитала из России", — заявил Разуваев.

Он считает, что прогноз Центробанка по инфляции является слишком пессимистичным.

"Укрепление рубля на 10% снижает годовую инфляцию на 0,5-1%. ЦБ погорячился с прогнозами инфляции по итогам года в 20%. Я думаю, что поменьше будет — около 15%. Хорошая новость для россиян. Хотя неизвестно, что важнее — ситуация на рынке акций на Мосбирже или валютный курс. С курсом, как мы видим, особых проблем нет", — отметил собеседник издания.

Экономист убеждён, что курс рубля вернётся к докризисному уровню.

"Паника закончилась. Мы даже без наших международных резервов за счёт спроса и предложения можем балансировать свой валютный рынок. И, конечно, подъем ставки ЦБ тоже сыграл свою роль, поддержал рубль. Я уверен, что мы увидим курс в 70-80 рублей за доллар, как было до кризиса. Я даже думаю, что наши резервы разморозят летом, иначе западные фонды не получат дивиденды", — подчеркнул Разуваев.

Во вторник, 29 марта доллара на Московской бирже опустился до 86 рублей впервые с 28 февраля.