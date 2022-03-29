Читатели турецкого издания En Son Haber поддержали решение президента России Владимира Путина перевести расчёты за газ "недружественным странам" в рубли.

Большинство пользователей сошлись во мнении, что такое решение пошатнёт позиции доллара и евро. Некоторые читатели и вовсе предрекли исчезновение США и ЕС.

"Россия сломает хребет доллару", — написал один из юзеров.

Пользователь Хасан призвал Анкару последовать примеру Москвы и отказаться от доллара и евро. Другой читатель En Son Haber назвал решение Путина прекрасным, потому что теперь Европа будет покупать российский газ за "ненавистные ей рубли".

По словам Али, если большинство стран мира откажутся от продаж в долларах и евро, то США и Евросоюз перестанут существовать.

Серкан Оксюз отметил, что ход России свидетельствует о начале краха западного империализма.

Ещё один пользователь написал, что если Евросоюзу неприемлемо приобретать газ у России за рубли, то пусть попробует отказаться от российского "голубого топлива".