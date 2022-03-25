Экономист назвал решение о продаже газа за рубли революцией во внешней торговле

Экономист, член экспертного совета в Общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский прокомментировал Pravda.Ru решение президента РФ Владимира Путина перевести расчёты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.

"Это революция во внешней торговле. Что нужно для того, чтобы покупать газ в рублях? Нужно купить рубли. Где можно купить рубли? На российском внутреннем рынке, на валютных аукционах, у Центробанка и так далее. Источник ликвидности в этом случае — Россия. Значит импортер должен будет открыть счёт в российских банках в рублях и зарегистрироваться как российское юрлицо. Это означает, что санкции становятся просто бессмысленными", — заявил Лавровский.

Он напомнил, что ранее Запад заморозил заморозил золотовалютные активы Банка России в размере 300 миллиардов долларов в ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.

"Хорошо, ввели санкции, наложили арест на какие-то счета в евро. Но эти счета в евро. Этот арест никак не помогает им покупать у нас газ. То есть для того, чтобы купить газ, они должны купить у нас рубли. Это меняет всю картину. А какой при этом курс установится — не суть важно. Важно то, что попытка загнать нас в какую-то денежную резервацию будет очень дорогой", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Латвия не намерена покупать российский газ за рубли, так как в контракте указаны расчеты в евро.