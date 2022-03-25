EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Экономист назвал решение о продаже газа за рубли революцией во внешней торговле

Политика

Экономист, член экспертного совета в Общественной организации "Деловая Россия" Игорь Лавровский прокомментировал Pravda.Ru решение президента РФ Владимира Путина перевести расчёты за поставки российского газа в недружественные страны в рубли.

Экономист назвал решение о продаже газа за рубли революцией во внешней торговле

"Это революция во внешней торговле. Что нужно для того, чтобы покупать газ в рублях? Нужно купить рубли. Где можно купить рубли? На российском внутреннем рынке, на валютных аукционах, у Центробанка и так далее. Источник ликвидности в этом случае — Россия. Значит импортер должен будет открыть счёт в российских банках в рублях и зарегистрироваться как российское юрлицо. Это означает, что санкции становятся просто бессмысленными", — заявил Лавровский.

Он напомнил, что ранее Запад заморозил заморозил золотовалютные активы Банка России в размере 300 миллиардов долларов в ответ на спецоперацию Вооружённых сил РФ на Украине.

"Хорошо, ввели санкции, наложили арест на какие-то счета в евро. Но эти счета в евро. Этот арест никак не помогает им покупать у нас газ. То есть для того, чтобы купить газ, они должны купить у нас рубли. Это меняет всю картину. А какой при этом курс установится — не суть важно. Важно то, что попытка загнать нас в какую-то денежную резервацию будет очень дорогой", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее председатель правления латвийской компании Latvijas gāze Айгарс Калвитис заявил, что Латвия не намерена покупать российский газ за рубли, так как в контракте указаны расчеты в евро.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Темы газ латвия владимир путин
Sberbank
Новости
Ещё чего: глава ЕК заявила, что Евросоюз не будет платить в рублях за газ РФ
Экономист назвал решение о продаже газа за рубли революцией во внешней торговле
Что вы медлите?: Зеленский призвал быстрее принять Украину в ЕС
Пушков: у Запада нет выбора, им придётся покупать газ за рубли
Washington Post: в США не поняли, как санкции влияют на Россию
Норин: ВСУ действуют по "шпаргалке" вермахта в 1945 году: "Приумножают кровищу"
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
В ФРГ посетовали, что для покупки газа РФ придётся "обманывать" свои же санкции
Байден готов вновь выиграть у Трампа президентский пост
Медведев: в России смертную казнь могут вернуть "при необходимости"
Популярное
Новости Украины
Россия взяла курс на присоединение Украины

Россия взяла курс на присоединение Украины, вопрос только в каких границах.

Россия взяла курс на присоединение Украины
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Мир. Новости мира
Бойцы из Чечни подняли флаг с изображением Кадырова во время боя на Украине
Общество
Украинский рэпер Потап отказался от российских музыкальных премий
Экономика и бизнес
"Гении!" — Хазин восхитился провокацией Штатов одновременно против России и ЕС
Любовь Степушова Россия взяла курс на присоединение Украины Любовь Степушова Усам Оздемиров Россия — слабое звено. Кто виноват и что делать? Усам Оздемиров Ирина Шлионская Хотите на Марс? Будьте готовы стать веганами! Ирина Шлионская
Экономика и бизнес
Хазин: первый ответ Путина на санкции поставил доллар на грань катастрофы
Экономика и бизнес
Симоньян высказалась об отказе Европы платить рублями за газ
GT: США и Евросоюз могут рассориться из-за российской спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
GT: США и Евросоюз могут рассориться из-за российской спецоперации на Украине
Последние материалы
Что вы медлите?: Зеленский призвал быстрее принять Украину в ЕС
Пушков: у Запада нет выбора, им придётся покупать газ за рубли
Washington Post: в США не поняли, как санкции влияют на Россию
Норин: ВСУ действуют по "шпаргалке" вермахта в 1945 году: "Приумножают кровищу"
Боец "Азова"* рассказал о страхе перед военными РФ: "Мы кукухой ехали"
Байден готов вновь выиграть у Трампа президентский пост
В ФРГ посетовали, что для покупки газа РФ придётся "обманывать" свои же санкции
Медведев: в России смертную казнь могут вернуть "при необходимости"
Спецслужбы США: Киев должен был пасть 26 февраля
Идеальный шторм: скачок цен на питание во всем мире
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников