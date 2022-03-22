Москва предупредила ЕС: цена нефти из-за вас может вырасти до $500 за баррель

Цены на нефть подскочат до $300 за баррель, если Запад откажется от российской нефти, заявил вице-премьер России, экс-министр энергетики Александр Новак, добавив, что “некоторые видят, что она может достичь $500 за баррель”.

Предупреждение прозвучало в связи с тем, что ЕС планирует обсудить введение эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций, направленных на усиление давления на Москву с целью прекращения военной операции на Украине.

Новак добавил, что, если западные потребители перестанут покупать российскую нефть, страна диверсифицирует свои поставки и найдет покупателей в других странах.

ДЛЯ СПРАВКИ

Цены на нефть выросли почти на $4 за баррель в понедельник, а мировой бенчмарк Brent превысил $112 к полудню по Гринвичу на ожиданиях, что Европейский Союз может присоединиться к Соединенным Штатам в запрете импорта российской нефти.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, между тем, назвал такое эмбарго “нереалистичным”, указав, что страны ЕС все еще сильно зависят от российской нефти и газа и не могут просто отрезать себя в кратчайшие сроки:

“Слишком много нефтеперерабатывающих заводов в восточной и западной части Европы по-прежнему полностью зависят от российской нефти, а с газом еще хуже”, — сказал Рютте во время встречи министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе.