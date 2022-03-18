Эксперт ответил, пойдёт ли Европа на отказ от российских энергоносителей

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов в интервью Pravda.Ru рассказал, решится ли Европа на сокращение поставок российских углеводородов.

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"К сожалению, в перспективе ближайших восьми лет эта тенденция более чем вероятна. Но подчёркиваю, в ближайшие два-три года Россия на европейском рынке сохранится с точки зрения поставок энергоносителей. Хотя мы понимаем, что в перспективе после 2024-2025 годов доля РФ в поставках в Европу будет неуклонно снижаться, причём по всем направлениям", — сказал эксперт.

Вместе с этим он отметил, что Россия найдёт альтернативные рынки сбыта. По словам специалиста, импорт нефти, газа, угля и нефтепродуктов можно переориентировать на Азиатско-Тихоокеанский регион, то есть на Китай, Индию и другие страны. Однако Громов предупредил, что в полном объёме даже к 2030 году Москва вряд ли сможет заместить поставки в Европу.

"Надо сказать честно, что к такому сценарию событий мы были готовы изначально, это было связано не с санкциями, а с тематикой энергетического перехода, потому что сама Европа декларировала ускоренное развитие низкоуглеродной энергетики, в любом случае сокращение потребления углеводородов, неважно, будут они из России или из других стран. В данном случае уход от российских углеводородов будет осуществляться в первоочерёдном порядке, — заключил собеседник издания.

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"Понятно, что Байден сам себя загнал в ловушку. Американская экономика очень зависима от поставок углеводородов. Ограничение экспорта российских углеводородов нанесёт удар не только по американским ценам, но и по мировым", — объяснил эксперт.