Председатель ФРС США Джером Пауэлл в речи перед Национальной ассоциацией экономики бизнеса заявил, что центральный банк страны будет повышать процентные ставки "более агрессивно”, чтобы взять под контроль растущие цены.
При этом он признал, что сделать это "без сбоя экономики окажется сложной задачей", и предупредил, что "мягкая посадка не гарантируется".
"Мы предпримем необходимые шаги для обеспечения возврата к ценовой стабильности, — сказал Пауэлл. — В частности, если мы придем к выводу, что целесообразно действовать более агрессивно, повысив ставку по федеральным фондам более чем на 25 базисных пунктов, мы это сделаем”.
По данным Министерства торговли США, стоимость товаров и услуг выросла на 7% в четвертом квартале 2021 года, при этом цены на продовольствие выросли на 9%, а затраты на энергоносители — на 34%. Гораздо более резкий рост стоимости некоторых товаров, таких как мясо, был отмечен и американскими покупателями.
Инфляция, которую Байден называет "временной", усугубляется перебоями в цепочке поставок, связанными с коронавирусом, и потрясениями на мировых рынках энергии, зерна и удобрений после начала российской спецоперации на Украине.
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