Почему Путин решил оставить Набиуллину на посту главы ЦБ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 18 марта, внёс в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центрального банка. Политолог Сергей Михеев объяснил, почему глава государства принял такое решение.

Напомним, на протяжении нескольких дней ходили слухи, что Эльвира Набиуллина может оставить свой пост. Центробанк она возглавила в 2013 году, в 2017 году её полномочия были продлены на пять лет. Они истекали через три месяца, в конце июня. И именно за три месяца — а точнее, до 24 марта — и требуется внести кандидатуру главы Центробанка на рассмотрение Госдумы.

"Думаю, у Путина двоякая мотивация. Во-первых, что называется, коней на переправе не меняют. Легче всего было бы просто взять, отпустить и сказать: "Иди с миром". Но, думаю, перед этими людьми надо поставить задачи, в том числе по исправлению ошибок и неоднозначных решений, которые они напринимали. И пусть они несут ответственность за это, пусть работают", — считает Сергей Михеев.

По его словам, он крайне сдержанно относится к Эльвире Набиуллиной и всему финансово-экономическому блоку правительства, который считают либеральным.

По мнению Михеева, Путин видит способность главы ЦБ проявить себя в меняющейся ситуации, а также не хочет радикально менять руководство регулятора, чтобы не усиливать неопределённость в области экономики и финансов.

"В нынешний кризис Путин решил: пусть лучше останутся эти люди, чтобы это не качнуло работу ЦБ радикально. Плюс у него, наверно, есть какие-то поводы доверять ей. Посмотрим, что из этого выйдет. Проверять будем на практике. Может ли Набиуллина применить все свои знания и умения в ином направлении, чтобы преодолеть нынешние проблемы? Думаю, может, если ей будет поставлена задача. И если она сама поймёт", — заявил Михеев в эфире "Вести FM".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин высоко оценивает работу Эльвиры Набиуллиной, а потому и внёс её кандидатуру на пост главы ЦБ на очередной срок.

По словам Пескова, на Центробанк сейчас ложится дополнительный груз ответственности за поддержание макроэкономической стабильности. Кроме того, напомнил пресс-секретарь главы государства, президент неоднократно давал высокую оценку её деятельности.

Отметим, Совет директоров Банка России 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Это было ожидаемо, хотя звучали предположения, что ставку могут повысить до 23-25%.

В заявлении Центробанка отмечается, что российская экономика "входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг".

Отмечается, что проводимая ЦБ денежно-кредитная политика "создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям" и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

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