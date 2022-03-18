В российских магазинах стали отказываться от скидок, акций и распродаж

С конца февраля 2022 года несколько поставщиков крупнейшего российского ритейлера X5 Group, который управляет торговыми сетями "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", отказались от акций, скидок и распродаж.

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании, многие поставщики призывают торговые организации взять паузу от скидок, чтобы в дальнейшем вернуться к клиентам с новым промопланом.

Кроме того, по информации издания, скидки начали пропадать из сетей "Азбука вкуса" и "Верный". При этом промоакции отменяют не только транснациональные корпорации, но и отечественные производители.

"В каких-то категориях российские поставщики отменяют даже больше промо, чем иностранцы", — отметил источник РБК.

Согласно статистическим данным, в 2021 году россияне приобретали в крупных торговых сетях свыше 51% товаров со скидкой. Лидерами среди такой продукции стали стиральные порошки, кондиционеры для белья и средства для мытья посуды.

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