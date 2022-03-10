EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Политолог о национализации иностранных компаний: "Примут ответные меры"

Экономика

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с Pravda.Ru оценил идею национализировать иностранные компании, покидающие российский рынок.

Политолог о национализации иностранных компаний: "Примут ответные меры"

В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России.

Чем такой шаг может обернуться для российской экономики, объяснил политолог.

"Американцы уже сказали, что если будет национализация, то они примут ответные меры. Пока что не совсем понятно, какие ответные меры. Но это будет, конечно, означать дальнейшую эскалацию экономической войны, которая сейчас началась", — объяснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСДМ), российский политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

При этом политолог отметил, что России придётся постараться, чтобы производства продолжили свою работу.

"Но и для России тоже тогда вопрос, насколько эффективно кризисное управление. Кто будет заниматься этим бизнесом? Смогут ли сохранить работу тех производств, которые оставляют за собой американцы, уходящие из России? Вот это, мне кажется, основные вопросы. И пока что не совсем понятно, как на них будут отвечать", — отметил Кортунов.

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин раскритиковал идею национализировать иностранные компании.

По словам Потанина, данные шаги могут отбросить Россию "на 100 лет назад, в 1917 год", а последствиями такого решения станет полное недоверие инвесторов к России, которое сохранится на долгие десятилетия.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Отменяем 90-е: Россия начинает массовую национализацию
Автор: Елена Былкина
Темы владимир потанин
Sberbank
Новости
Солист группы "Отпетые мошенники" умер в возрасте 50 лет
Тамара Глоба и Зираддин Рзаев рассказали, когда закончится кризис в РФ и в мире
Политолог о национализации иностранных компаний: "Примут ответные меры"
Эксперт оценил слова Рогозина о развале МКС до 2030 года
Киев срежиссировал "авиаудар" по больнице в Мариуполе, заявили в Минобороны РФ
Политолог объяснил, что грозит компаниям, которые откажутся уходить из РФ
Ресторатор Бухаров ответил, возможно ли создать аналог McDonald's в России
Невролог назвал способы предупредить деменцию
Шредер приехал просить Путина о мире
На Олимпиаде по программированию москвичи завоевали 49 наград
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Ирина Шлионская Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится Ирина Шлионская Усам Оздемиров Тайные операции Запада на Украине выведут на свет божий Усам Оздемиров Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Последние материалы
Ресторатор Бухаров ответил, возможно ли создать аналог McDonald's в России
Невролог назвал способы предупредить деменцию
Шредер приехал просить Путина о мире
На Олимпиаде по программированию москвичи завоевали 49 наград
Грозит ли России дефицит китайских смартфонов
Украинские националисты устроили тайник с оружием в школе Херсона
Журналиста Fox News возмутила ложь США о биолабораториях на Украине
МИД РФ: ядерная война невозможна по определению
"Я поехал туда не для того, чтобы умереть": британский наёмник сбежал из Украины
Елена Яковлева не может забрать тело отца с Украины, чтобы похоронить
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников