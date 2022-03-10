Политолог о национализации иностранных компаний: "Примут ответные меры"

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с Pravda.Ru оценил идею национализировать иностранные компании, покидающие российский рынок.

В правительство и Генпрокуратуру направили список из 59 компаний, которые можно национализировать из-за прекращения работы в России.

Чем такой шаг может обернуться для российской экономики, объяснил политолог.

"Американцы уже сказали, что если будет национализация, то они примут ответные меры. Пока что не совсем понятно, какие ответные меры. Но это будет, конечно, означать дальнейшую эскалацию экономической войны, которая сейчас началась", — объяснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСДМ), российский политолог и общественный деятель Андрей Кортунов.

При этом политолог отметил, что России придётся постараться, чтобы производства продолжили свою работу.

"Но и для России тоже тогда вопрос, насколько эффективно кризисное управление. Кто будет заниматься этим бизнесом? Смогут ли сохранить работу тех производств, которые оставляют за собой американцы, уходящие из России? Вот это, мне кажется, основные вопросы. И пока что не совсем понятно, как на них будут отвечать", — отметил Кортунов.

Ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин раскритиковал идею национализировать иностранные компании.

По словам Потанина, данные шаги могут отбросить Россию "на 100 лет назад, в 1917 год", а последствиями такого решения станет полное недоверие инвесторов к России, которое сохранится на долгие десятилетия.

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