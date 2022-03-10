Путин объяснил механизм национализации иностранных компаний

Президент РФ Владимир Путин высказался о том, каким образом в России национализируют сбежавшие с рынка иностранные компании.

Лидер РФ высказался о "национализации" уходящих из России компаний.

"Те, кто собираются закрывать производство, тут надо действовать решительно. Нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто хочет работать. Инструментов рыночных достаточно, никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдём легальное решение этих вопросов", — цитирует слова главы государства на совещании с членами правительства ТАСС.

Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

Ранее главу RT Маргариту Симоньян возмутило то, что ИКЕА оставляет без работы русских людей. Журналистка предложила национализировать склады и магазины беглой компании, которая ушла с российского рынка из-за санкций Запада.

Журналистка отмечала, что процедуру национализации нидерландской торговой группы необходимо сделать максимально быстрой и простой. Её коллега Владимир Соловьёв отметил, что продукцию ИКЕА скопируют белорусские фабрики.

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