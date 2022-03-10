EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Путин объяснил механизм национализации иностранных компаний

Экономика

Президент РФ Владимир Путин высказался о том, каким образом в России национализируют сбежавшие с рынка иностранные компании.

Путин объяснил механизм национализации иностранных компаний

Лидер РФ высказался о "национализации" уходящих из России компаний.

"Те, кто собираются закрывать производство, тут надо действовать решительно. Нужно вводить внешнее управление и передавать эти предприятия тем, кто хочет работать. Инструментов рыночных достаточно, никакого произвола нет необходимости допускать. Мы найдём легальное решение этих вопросов", — цитирует слова главы государства на совещании с членами правительства ТАСС.

Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление компаниями, которые объявили об уходе с российского рынка.

Ранее главу RT Маргариту Симоньян возмутило то, что ИКЕА оставляет без работы русских людей. Журналистка предложила национализировать склады и магазины беглой компании, которая ушла с российского рынка из-за санкций Запада. 

Журналистка отмечала, что процедуру национализации нидерландской торговой группы необходимо сделать максимально быстрой и простой. Её коллега Владимир Соловьёв отметил, что продукцию ИКЕА скопируют белорусские фабрики.  

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

США пообещали «предпринять шаги» при национализации ушедших из России компаний
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Темы владимир путин владимир соловьёв маргарита симоньян
Sberbank
Новости
Украинский журналист вывел Лаврова из себя
Путин объяснил механизм национализации иностранных компаний
Бывший латвийский командир заявил, что Украина может потерять часть территорий
Собянин: главное - сохранить рабочие места
Путин обвинил власти США в обмане граждан под предлогом борьбы с Россией
Путин: США пытаются подписать контракты по энергоресурсам с Ираном и Венесуэлой
В Китае рассказали о трудностях США из-за эмбарго на российские энергоносители
Абрамович заменит "Челси" на российский клуб
Кадыров рассказал, как санкции Великобритании разрушили его мечту
Маркетолог посоветовал россиянам на время отключаться от информации
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе

Невиданной ранее тактикой проведения спецоперации Вооружённых сил РФ в Донбассе России удалось шокировать мне только киевский режим, но и западных кураторов Украины, считает военно-политический эксперт Яков Кедми.

Яков Кедми: Запад сбит с толку тактикой спецоперации в Донбассе
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Политика. Новости и аналитика
Блицкриг не удался: Стрелков озвучил сроки разгрома армии Украины
Экономика и бизнес
Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ
Общество
ИИ не даст уснуть за рулём. Что предлагает Дмитрий Давыдов
Ирина Шлионская Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится Ирина Шлионская Усам Оздемиров Тайные операции Запада на Украине выведут на свет божий Усам Оздемиров Александр Артамонов Россия вскрыла американские биолаборатории Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Басурин назвал два пути для нацбатов в Мариуполе: "Либо сдаться, либо смерть"
Политика. Новости и аналитика
Военный аналитик обозначил сроки выхода ВС РФ на западные границы Украины
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Мир. Новости мира
В Казахстане рассказали, кто и что делает в лаборатории, построенной за счёт США
Последние материалы
В Китае рассказали о трудностях США из-за эмбарго на российские энергоносители
Абрамович заменит "Челси" на российский клуб
Кадыров рассказал, как санкции Великобритании разрушили его мечту
Неважно, где вы живёте — важно, какая музыка вам нравится
Чакры и жизненная энергия: есть ли взаимосвязь?
Маркетолог посоветовал россиянам на время отключаться от информации
Глава РХБЗ рассказал о низкой оценке украинских биологов американцами
Счёт на миллиарды: сколько теряют западные компании, уходя из России
Премьер Японии предрёк миру крупнейший после Второй мировой войны кризис
Российский ЯRUS выстоял против кибератак Европы и США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников