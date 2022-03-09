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Автор Юлия Миленина

Финансовый аналитик Беляев оценил изменения ЦБ РФ на операции с валютой

Экономика

Ограничения Центробанка РФ на выдачу средств с валютных вкладов и счетов в крупном масштабе не оказывает никакого воздействия на экономику страны. Об этом заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, оценивая в интервью Pravda.Ru временный порядок обращения валюты.

Финансовый аналитик Беляев оценил изменения ЦБ РФ на операции с валютой

По словам кандидата экономических наук, Банк России лишь упорядочил работу с наличной валютой внутри государства.

"Чтобы не было дефицита, который может вызвать последующий ажиотаж или привести к дезорганизации нашей банковской системы, было вынесено решение ограничить снятие долларов в наличной форме. Любые действия, которые связаны с упорядочиванием, позитивно сказываются на экономике. Но нельзя сказать, что эти меры касаются каких-то масштабных экономических процессов", — пояснил эксперт.

Беляев подчеркнул: сумма, превышающая $10 тысяч, вряд ли понадобится россиянам, ведь внутренние операции с валютой между людьми сегодня запрещены. Он также напомнил, что для работы с валютным счётом в электронном варианте ограничений внутри РФ пока нет.

Ранее Банк России объявил, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводятся ограничения на операции с валютой. Клиентам разрешили снимать до $10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

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Автор: Юлия Миленина
Темы центробанк экономика россии
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