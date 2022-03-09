ЦБ РФ с 9 марта по 9 сентября вводит ограничения на выдачу валюты

Центральный банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года вводит ограничения на операции с наличной валютой, сообщается на официальном сайте регулятора.

Все деньги, которые лежат на валютный счетах или вкладах, сейчас сохранены в валюте вклада. Клиентам разрешили снимать до $10 тысяч в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Как пояснили в ЦБ РФ, в период действия ограничений валюту будут выдавать в долларах независимо от валюты счёта. Получить деньги можно в кассах банка. При этом россияне могут по-прежнему хранить свои сбережения на валютных вкладах или счетах.

"Условия по вкладу или счёту не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой был открыт вклад", — отметили в Банке России.

Кроме того, жители РФ до сих пор имеют право на открытие новых валютных счетов и вкладов. Однако с 9 марта по 9 сентября снять с них средства можно будет лишь по рыночному курсу, установленному на день выдачи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен