Заявившие об уходе с российского рынка иностранные бренды возвращаются в РФ

Известные компании и бренды сначала поддержали антироссийскую истерию, однако вскоре вернулись на "насиженные места" в Россию.

Страны Запада послушались США и высказались единодушно за "экономическое самоубийство". Резкие выпады против РФ со стороны бизнеса, однако, скоро поутихли.

Как пишет издание "Экономическое обозрение", после проявления формального негодования, вызванного спецоперацией на Украине, зарубежные компании стали массово возвращаться обратно. Жертвовать многомиллионным бизнесом в угоду Вашингтону компании не готовы.

Большие рынки России и Китая нужны Европе. В КНР сами набирают экспортные обороты. В итоге лакомым кусочком для Запада остаётся лишь Россия.

Многие бренды поспешили заявить, что вовсе не отказывались от сотрудничества с РФ, а лишь "приостановили" на время свою деятельность, сохраняя сотрудникам среднюю заработную плату.

Бренды Uniqlo, а также Procter&Gamble объяснили своё возвращение тем, что "россиянам, как и всем людям, природой положено одеваться и соблюдать чистоту".

Прогнозируется, что мировые автомобильные марки одними из первых вернуться на российских рынок. Toyota и дочерний Lexus уже вернулись к работе. С момента их "ухода" не прошло и семи дней.

Энергетический гигант Shell не собирается прекращать торговать нефтью и газом с Россией.

Окончательно покинули Россию сеть кофейных Starbucks и модные глянцевые журналы Vogue и GQ.

Российский потребитель привлекателен для иностранных торговых марок такими качествами, как спонтанность, внушаемость, имиджевость, перерасход без учета поступлений. Скупые, умеющие считать деньги немцы и американцы не сравняться с российским покупателем.

Есть вероятность, что, когда неразбериха и истерика улягутся, всё вернётся на круги своя.

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