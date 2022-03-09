Как Иран выживает сорок лет под жесточайшими санкциями Запада

Иран отключили от SWIFT, отрезали от мировых банков и платежных систем, ввели запрет на долларовые операции. Стране обрубили доступ к технологиям и инвестициям. Активы ЦБ заморозили. Есть ли смысл РФ перенимать опыт Ирана?

Из-за спецоперации на Украине и огромного числа санкций Россия может повторить судьбу государства Передней Азии.

Экономические атаки на Тегеран стартовали около сорока лет назад. Стране не простили исламскую революцию 1979 года. Стивили в вину Ирану нарушение прав человека, развитие ракетно-ядерной программы, поддержку терроризма.

В стране дорожали продукты и товары, началась непрерывная инфляция. Экономика впала в рецессию.

"Иран живет под гораздо более жесткими санкциями уже больше сорока лет. Это замедлило экономический рост, уровень жизни не столь высок, как мог бы быть. Но там нашли способы обходить барьеры, обеспечили население лекарствами и продуктами. А у нас довольно прочные контакты с китайскими и индийскими партнерами, к тому же западные страны пытаются искать "санкционные исключения", чтобы минимизировать удар по ним самим", — цитирует слова члена международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархада Ибрагимова РИА Новости.

Спасти Россию от краха, по словам научного сотрудника Центра ближневосточных исследований ИМИ МГИМО Адлана Маргоева, поможет наличие отечественных альтернатив — собственная платёжная система, соцсети, свой онлайн-магазин с приложениями и прочие блага цивилизации.

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