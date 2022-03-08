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Автор Олег Артюков

США ищут альтернативу России в Венесуэле и Иране

Экономика

Власти США намерены объявить от отказе от импорта российской нефти и других энергоносителей. И очевидно, что нужна альтернатива, чтобы смягчить последствия от роста цен на бензин и дизтопливо. Именно смягчить, не идёт речь о том, чтобы избежать этого роста цен.

США ищут альтернативу России в Венесуэле и Иране

В минувшую субботу в Венесуэлу отправилась высокопоставленная американская делегация. Цели визита, в общем-то, были очевидны. Против Венесуэлы США несколько лет назад ввели жёсткие санкции, которые по сути заблокировали поставки нефти из этого государства в Соединённые Штаты.

И вот теперь американцы пытаются найти с Венесуэлой некие точки соприкосновения. По некоторым данным, они предлагают венесуэльским властям "некоторое смягчение санкций". Это позволило бы властям этой страны осуществлять переводы средств между банками и продавать нефть через западные компании.

Кроме того — опять же, если верить сообщениям западных СМИ — США добивались от Каракаса осуждения спецоперации РФ на Украине, проведения свободных выборов президента, реформирования нефтяного сектора республики.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ потребовал полного снятия санкций против страны и ее официальных лиц, а также возвращения Каракасу контроля над венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

Судя по комментариям по итогам переговоров, каких-либо конкретных соглашений достигнуто не было. При этом президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "мы договорились работать над дальнейшей повесткой по темам, представляющим интерес".

Очевидно, что американцы попытаются предложить властям Венесуэлы что-нибудь ещё. Вопрос в том, устроит ли это "что-нибудь ещё" власти Венесуэлы. Как показывает практика, США могут с лёгкостью отказаться от соглашений, когда сочтут, что в них более нет нужды.

Что касается иранской нефти, то всё упирается в тот факт, что именно США (при Трампе) вышли из соглашения по иранской ядерной программе и ввели санкции. Сейчас идут переговоры по её восстановлению.

Но опять же, Вашингтон и здесь может не дожидаться каких-то соглашений, а ослабить санкции против Ирана в одностороннем порядке. Но опять-таки, устроит ли это Иран? И в какой степени это компенсирует США отказ от импорта российской нефти.

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