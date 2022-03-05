Эксперт: запрет на поставку процессоров сделает РФ "третьеразрядной" страной

Прекращение поставок процессоров из-за рубежа грозит вычеркнуть РФ из числа участников четвёртой промышленной революции, заявил в беседе с Pravda.Ru создатель LiveInternet, интернет-предприниматель Герман Клименко в связи с введёнными в отношении страны санкциями.

"У нас идёт четвёртая промышленная революция… С того момента, как нам запретят поставку процессоров, мы вычеркнуты из этой гонки", — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в современном мире технологии — "это всё". Их отсутствие сделает РФ "третьеразрядной страной".

"Мы становимся третьеразрядной страной в мире технологий", — заявил Клименко.

По его словам, РФ не сможет, в частности, развивать собственные наработки в сфере искусственного интеллекта, о важности которой заявлял российский президент Владимир Путин.

"Владимир Владимирович правильно сказал, что кто владеет искусственным интеллектом, тот владеет миром. Мы не сможем владеть искусственным интеллектом… Потому что у нас не будет для этого оборудования", — сказал эксперт.

При этом обычные пользователи гаджетов в РФ, по мнению Клименко, не успеют заметить последствий запрета на поставки процессоров.

"Смартфончики год поработают. Уверен, что через год каким-то образом мы всё это утрясём", — заявил эксперт.

Ранее корпорации Intel и AMD, производящие процессоры и видеокарты, заявили об уходе из РФ в связи с введёнными в отношении неё санкциями.

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