Экономист отреагировал на падение курса доллара: "Это временно"

Экономист, бизнесмен Пётр Заборцев оценил информацию Московской биржи о падении курса доллара ниже 75 рублей. Последний раз специалисты фиксировали такой показатель 13 января.

"Рубль в этом году успел пережить и падения, и взлёты. И гражданам, и компаниям нужна стабильность курса", — отметил специалист, слова которого цитирует RT.

Вместе с этим эксперт подчеркнул, что укрепление курса можно назвать временным. Как сказал Заборцев, стабильность показателей — залог развития экономики, поэтому российским властям необходимо разработать стратегию преодоления рисков и напряжённости в мире.

Ранее в ТАСС привели статистику Московской биржи, согласно которой восьмого февраля курс доллара оказался на уровне 74,99 рубля, что на 0,64% меньше предыдущего значения. Второго февраля специалисты наблюдали падение ниже 76 рублей.

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