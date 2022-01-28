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Автор Николай Ткаченко

Депутат Госдумы озвучил главную причину бедности в России

Общество

Верховенство международных органов в России является основной причиной бедности. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в беседе с Радио 1.

Депутат Госдумы озвучил главную причину бедности в России

По словам депутата, необходимо вообще понять причину, по которой в самой богатой стране есть так много бедных, а наша экономика в целом является не самой богатой в мире. Россия производит 6% мировых богатств, хотя потребляет в четыре раза меньше — 1,5%, заметил парламентарий.

По его мнению, вызвано это верховенством международных органов и олигархических кланов, которые фактически перекачивают ресурсы страны за рубеж.

На примере оборота доллара Федоров наглядно объяснил, что он имел в виду. Он пояснил, что в США система устроена так, что ФРС выпускает доллары под ценные бумаги правительства, а дальше американскую валюту выкупает российский ЦБ.

В своих валютных резервах он её фактически утилизирует, тем самым, экспортный доход России перераспределяется в бюджет США. На эту сумму, естественно, становится беднее население Российской Федерации, заключил депутат.

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