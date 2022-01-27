Текущая неделя началась с тревожных экономических новостей о падении российского рубля на фоне напряжённой геополитической ситуации, из-за чего Центробанк даже ввёл запрет на покупку валюты на внутреннем рынке.
Впрочем, по мнению экономиста Владислава Гинько, происходящее свидетельствует о переломном моменте, о том, что "рост курса доллара и евро выдыхается".
В интервью RT он пояснил, что сейчас европейские бизнесмены, вложившие средства в акции российских компаний, "на фоне напряжённости и подорожания этих акций" стали их продавать, извлекая прибыль. Рублёвую. И чтобы её вывести, необходимы евро. Этим, по словам экономиста, и обусловлен скачок в цене европейской валюты.
"Мы видели этот тренд на рост курса доллара и евро, он даже подзадержался на какое-то время. И уже явно готовится выдохнуться. На валютном рынке опять-таки пойдёт фиксация прибыли. Трейдеры будут продавать доллары и евро и покупать рубли, вкладывая их в российские акции", — говорит Гринько, отмечая, что российский фондовый рынок вчера уже вышел в "хороший плюс".
Как отмечает RT волатильность охватила мировые фондовые рынки, на которых на этой неделе наблюдалась массовая распродажа, поскольку опасения конфликта встревожили инвесторов.
По мнению западных финансовых аналитиков, уже до конца недели "мы увидим перетягивание каната на рынке”.
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