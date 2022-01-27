Гинько: на рынке переломный момент - рост курса доллара и евро "выдыхается".

Текущая неделя началась с тревожных экономических новостей о падении российского рубля на фоне напряжённой геополитической ситуации, из-за чего Центробанк даже ввёл запрет на покупку валюты на внутреннем рынке.

Впрочем, по мнению экономиста Владислава Гинько, происходящее свидетельствует о переломном моменте, о том, что "рост курса доллара и евро выдыхается".

В интервью RT он пояснил, что сейчас европейские бизнесмены, вложившие средства в акции российских компаний, "на фоне напряжённости и подорожания этих акций" стали их продавать, извлекая прибыль. Рублёвую. И чтобы её вывести, необходимы евро. Этим, по словам экономиста, и обусловлен скачок в цене европейской валюты.

"Мы видели этот тренд на рост курса доллара и евро, он даже подзадержался на какое-то время. И уже явно готовится выдохнуться. На валютном рынке опять-таки пойдёт фиксация прибыли. Трейдеры будут продавать доллары и евро и покупать рубли, вкладывая их в российские акции", — говорит Гринько, отмечая, что российский фондовый рынок вчера уже вышел в "хороший плюс".

Лихорадит не только Россию

Как отмечает RT волатильность охватила мировые фондовые рынки, на которых на этой неделе наблюдалась массовая распродажа, поскольку опасения конфликта встревожили инвесторов.

Европейские фондовые индексы в понедельник понесли двузначные потери, упав на 3,8% до самого низкого уровня с октября.

Около 53 миллиардов фунтов стерлингов (71,5 миллиарда долларов) были вычеркнуты из стоимости индекса акций голубых фишек Великобритании.

Акции США были распроданы в ходе бурной сессии на Уолл-стрит, в то время как азиатские рынки также снижались.

По мнению западных финансовых аналитиков, уже до конца недели "мы увидим перетягивание каната на рынке”.

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