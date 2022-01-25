Пошатнувший финансовый рынок России стал причиной решения Центробанка о "приостановке покупки иностранной валюты".
Как уточняется в сообщении на сайте регулятора, речь идёт о внутреннем рынке:
Как ранее сообщала Pravda.Ru, в понедельник из-за увеличения геополитической напряжённости российский фондовый рынок просел сразу на 4%. ЦБ вынужден был вмешаться, чтобы сохранить финансовую стабильность в стране.
И, как отмечают эксперты, рынок отреагировал почти мгновенно: рубль, пусть чуть-чуть, но всё же "отыграл назад".
На момент публикации материала курс валют выглядел так:
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