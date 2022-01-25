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Автор Ольга Лебедева

Рубль падает по мере нарастания напряженности в Украине

Экономика

В понедельник под гнётом геополитической ситуации на 4% упал фондовый рынок России. Рубль торговался по 78 за доллар.

Аналитики Альфа-банка считают, что российские акции продолжат "терять вес" из-за эскалации геополитической напряженности. С ними согласны в "Ренессанс Капитале":

в записке для клиентов банк предупредил, что рубль может упасть до 20% по отношению к доллару в случае военной эскалации (цитата AFP).

Центробанк России в понедельник объявил о планах приостановить закупки иностранной валюты в соответствии с налоговыми правилами, чтобы снизить давление на рубль. Регулятор также заявил, что у него есть все необходимые инструменты для снижения угроз финансовой нестабильности.

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Автор: Ольга Лебедева
рубль центробанк фондовый рынок
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