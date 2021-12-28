Подарков не ждите: фуры с товарами из Китая застряли на границе

Праздник для части россиян может быть испорчен из-за того, что они не получат новогодних подарков. Вероятность этого велика — товары из Китая никак не могут попасть в РФ — на границе "столпотворение" из тысяч фур.

Об этом сообщают "Известия".

По данным издания, "затор" начал образовываться ещё 3 декабря — тогда из-за коронавируса были закрыты сразу четыре пункта пропуска. Единственный, оставленный работать — КПП Суйфыньхэ — "задохнулся" от количества желающих пересечь границу, поскольку его пропускная способность рассчитана на две (это максимум) машины в день.

Сейчас правом первоочередного проезда пользуются фуры с продуктами. Остальные стоят в нескончаемой очереди.

По неподтверждённым данным, Китай сможет открыть другие пункты пропуска только в 20-х числах января.

В российской Федеральной таможенной службе подтвердили: проблема есть. Только цифры у них "скромнее":

по данным службы, на утро 27 декабря на границе была очередь из 150 фур.

В ведомстве отметили, что российские грузовики проверку проходят своевременно и быстро.

По прогнозу экспертов, в новом году ситуация будет ещё хуже, так как Китай намерен ужесточить правила пересечения границы.

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