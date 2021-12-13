Китайские аналитики: Пекин не станет помогать Москве в конфликте с Западом

В издании South China Morning Post вышла статья, в которой анализируется позиция Пекина относительно противоречий между Россией с одной стороны и Украиной и странами Запада — с другой. Аналитики, опрошенные изданием, полагают, что Китай не будет занимать чью-либо сторону. Для этого у него нет ни возможностей, ни желания.

В статье отмечается, что Китай и Россия за последние годы серьёзно укрепили политические, экономические и военные отношения. В конце июня этого года был обновлён Договор о дружбе и добрососедстве. Председатель КНР Си Цзиньпин отозвался о китайско-российских отношениях как "наглядном примере нового типа международных отношений", которые добавили миру "позитивной энергии".

В то же время, Китай развивает и отношения с Украиной. Были достигнуты договорённости о строительстве аэропортов, автомобильных и железных дорог, Киев благодарил Пекин за поставки китайской вакцины от Covid-19, цитирует публикацию Eurasia Daily.

Украинские власти, в отличие от западных государств, не критикуют Пекин за предполагаемые нарушения прав человека в Китае. Киев отозвал свою подпись под международными требованиями о том, чтобы Пекин разрешил независимым наблюдателям в Синьцзян-Уйгурском автономном районе расследовать сообщения о преследовании уйгуров и других мусульманских меньшинств.

Для Украины Китай является важнейшим рынком сбыта, сельскохозяйственной продукции в первую очередь.

По словам эксперта по международным отношениям из Китайского народного университета Ван Ивэя, напряженность на границе России и Украины "является скорее внутренней европейской проблемой и Китай вряд ли будет вмешиваться". Кроме того, китайские власти стремятся сохранить хорошие отношения с Евросоюзом.

Научный сотрудник из Института международных отношений Китайской академии общественных наук Лю Вэйдун уверен, что "Китай не станет вмешиваться в украинский кризис, потому что у него нет ни желания, ни военного потенциала для этого".

По словам эксперта, участие в конфликтах вообще противоречат китайскому дипломатическому принципу невмешательства. А потому власти КНР не будут вставать на сторону Москвы или Киева, поскольку это может нанести ущерб интересам Пекина. А потому "Китай будет призывать только к гуманитарному подходу решения проблемы с помощью международных платформ, таких как ООН", считает Лю Вэйдун.

Летом этого года в Киеве заявляли, что Украина "развернётся" к Китаю, если страны Запада будут вынуждать украинские власти выполнить Минские соглашения (которые, к слову, они же сами и подписали).

Правда, говорил об этом внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович: "Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков".

Едва ли стоит принимать сказанное Арестовичем всерьёз, поскольку говорит он много всего и по самым разным поводам. Но тем не менее, настроения такие в Киеве есть.