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В России ожидается резкое подорожание кофе из-за дефицита зёрен

Экономика

Цены на кофе в российских магазинах значительно вырастут в ближайшее время, сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники.

В России ожидается резкое подорожание кофе из-за дефицита зёрен

По информации игроков рынка, стоимость кофе в рознице увеличится на 20-30%. Эксперты связывают подорожание продукта с тем, что страны, производящие кофейные зёрна, столкнулись с неурожаем и другими сложностями.

  • Так, например, в Бразилии часть посевов уничтожили холода и засуха, в Колумбии — дожди. В Эфиопии кризис возник из-за напряжённой политической ситуации.

Кроме того, во всех государствах есть проблемы, связанные с нехваткой рабочих рук на фоне пандемии коронавируса.

Ещё один фактор, который повлиял на рост цен, — кризис в сфере логистики. Спрос на кофейные зёрна продолжает увеличиваться, однако во многих странах отсутствуют необходимые транспортные мощности для перевозки продукта.

Как отмечают эксперты, в связи с возникшими трудностями может также ухудшиться качество напитка.

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Чай против кофе: кому что лучше пить
Автор: Юлия Миленина
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