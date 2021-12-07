Аналитик: новогодних распродаж в России не будет

В декабре 2021 года больших скидок в магазинах не будет. Это связано с традиционным подорожанием в преддверии Нового года и с выросшей инфляцией.

Об этом ФАН рассказал руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

По его словам, покупать подарки и продукты длительного хранения нужно было заранее. Заказывать что-то на Alibaba или AliExpress уже поздно из-за того, что срок доставки обычно не меньше месяца.

"Плюс в течение всего года наблюдались проблемы с логистикой и таможней. Поэтому такой способ экономии может оказаться неэффективным, ведь очень высок риск получить свой заказ уже после Нового года, когда подарок будет не таким актуальным", — сказал Федяков.

Также эксперт посоветовал перед покупкой чего-то много раз подумать и не торопиться. Это связано с тем, что потребитель часто покупает вещи, которыми потом не пользуется.

Федяков предупредил о повышении цен на продукты. Скидок тоже, скорее всего, не будет.

"Цены уже прилично подросли — инфляция уже сейчас на уровне 10% и выше, поставщики и ритейлеры уже сами опасаются дальнейшего роста цен, ведь это может привести к снижению покупательской активности. Все понимают, что доходы населения не поспевают за ростом цен. Поэтому, скорее всего, ритейлеры попытаются компенсировать рост цен отсутствием "глубоких" скидок и распродаж", — объяснил аналитик.

Эксперт отметил что крупные покупки лучше делать уже в январе, когда товары дешевеют.

2021 год стал рекордным по росту цен. Индекс мировых продовольственных цен за 12 месяцев вырос на 27%. Такого не наблюдалось с 1970-х годов.

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