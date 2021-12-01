Эксперт заявила о подорожании мандаринов

Доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова рассказала о подорожании мандаринов. Так, в этом году в России их цена выросла в среднем на 3,2% по сравнению с прошлым годом.

"По данным Руспродсоюза, мандарины в продажу поступают в ценовом диапазоне от 65 до 124 рублей в зависимости от страны поставщика и качества товара", — сказала она в беседе с АГН "Москва".

Также Мясникова отметила, что значительно стоимость мандаринов в торговых сетях не изменится, поскольку есть запасы и стабильные поставки. Кроме того, она добавила, что в сетевых магазинах нередко проходят акции, что тоже позволяет сэкономить.

Ранее опрос среди россиян провели аналитики SuperJob. По их данным, в среднем на одного в сам Новый год и каникулы приходится сумма в 18,5 тысячи рублей. Как отмечают специалисты сервиса, в затраты не входит покупка подарков. Всего в опросе приняли участие пять тысяч человек.

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