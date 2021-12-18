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Финансовый аналитик оценил идею о введении "13-й пенсии" в России

Экономика

Независимый финансовый аналитик Владимир Нечитайло заявил, что пенсионеры — самые социально незащищённые люди в РФ.

Финансовый аналитик оценил идею о введении "13-й пенсии" в России

По его словам, для них действительно необходимо ввести предновогодние выплаты. Он подчеркнул, что деньги, которые сейчас выплачивает пожилым людям Пенсионный фонд, лишь по оценкам Росстата соответствуют инфляционному обвалу, произошедшему в 2021 году, передаёт "Свободная Пресса".

"Решения о дополнительных выплатах в виде "13-й пенсии", безусловно, радуют", — сказал Нечитайло.

Как отметил аналитик, федеральный бюджет "не обрушится" после осуществления такой социальной поддержки. Он напомнил, что по итогам 11 месяцев 2021 года профицит превысил два триллиона рублей. Нечитайло убеждён: эти "лишние" средства можно потратить на повышение благосостояния пенсионеров.

Вместе с тем эксперт назвал предложение по утверждению выплат "латанием дыр", ведь в соответствии с нормами Международной организации труда (МОТ) пенсия должна составлять не менее 40% от заработка.

"В РФ этот показатель даже до 29% не дотягивает. Потому-то я бы очень хотел, чтобы власти прислушались к инициативе КПРФ, повысив пенсии как минимум до 25 тысяч", — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалась, что думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, подразумевающий введение предновогодних выплат для пенсионеров на постоянной основе.

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Союз Пенсионеров России: Чего ждать на пенсии?
Автор: Юлия Миленина
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