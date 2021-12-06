Сенатор назвал категорию граждан, которых ожидает выплата в 2022 году

Российские власти выделили из бюджета 130 миллиардов рублей для доплат гражданам. Более шести миллионов человек смогут получить деньги. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал о новой поддержке.

Как подчеркнул сенатор, федеральная и региональная доплата пенсионерам не связаны с новогодними выплатами. Объявленная материальная помощь — правило, которое установили законом, подчеркнул член СФ.

"130 миллиардов, выделенных на выплаты, являются расходами федерального бюджета на регионы, где прожиточный минимум пенсионеров ниже среднего по РФ. Эти деньги пойдут на ежемесячные доплаты пенсионерам", — сказал Рязанский в беседе с Народными новостями.

Также сенатор напомнил, что российский президент Владимир Путин поручил индексировать все социальные выплаты, за исключением пенсии. По словам члена СФ, вопрос решат после получения точных данных об уровнях инфляции, которые надо компенсировать в 2022 году. Пока в законе о бюджете фигурирует показатель 5,9%, что нельзя назвать достаточным, отметил Рязанский.

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