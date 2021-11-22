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В Союзе пенсионеров рассказали, сколько должна составлять справедливая пенсия

Общество

Валерий Рязанский, председатель президиума Союза пенсионеров России, рассказал, как должна вычисляться справедливая пенсия.

В Союзе пенсионеров рассказали, сколько должна составлять справедливая пенсия

В беседе с Радио 1 он назвал размер пенсионной выплаты, которая считается справедливой. Она составляет 60-70% от последней зарплаты.

"Среднемировой подход в пенсионных системах говорит о том, что 60-70% от заработной платы, с которой человек уходил на пенсию, является тем показателем, который считается наиболее справедливым и не дающим резкий переход в материальном положении человека", — объяснил эксперт.

Чтобы достичь такого уровня выплаты в России, нужно вносить реальные изменения в систему формирования заработной платы работников, резюмировал Рязанский.

Ранее Пенсионный фонд России перечислил основания для прекращения выплаты пенсии. На официальном сайте ведомства подробно разъяснили, в каких случаях в Российской Федерации приостанавливается выплата пенсии гражданам.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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