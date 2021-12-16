Экспорт российских боеприпасов в США достиг небывало высокого уровня несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции в отношении оружейной промышленности РФ.
Новый отчет Бюро переписи населения США, опубликованный РБК, показывает, что только за первые 10 месяцев 2021 года американские компании купили российских боеприпасов на сумму $157,9 млн, что является максимальным показателем с момента распада Советского Союза в 1991 году.
Эти рекордные показатели были достигнуты, несмотря на меры, принятые Вашингтоном против российских производителей оружия. В августе Госдепартамент США объявил "о втором раунде санкций в отношении Российской Федерации в связи с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок " при предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального*.
Пакет включал ограничения на огнестрельное оружие и боеприпасы, произведенные в России.
Национальная стрелковая ассоциация США пожаловалась, что санкции нанесут больший ущерб американскому бизнесу, чем России, объяснив, что "экспорт боеприпасов в Соединенные Штаты составляет лишь небольшую долю ВВП Российской Федерации, но боеприпасы российского происхождения составляют большую часть американских поставок боеприпасов”.
Юрий Капыштык, российский юрист, тогда согласился с оценкой NRA, заявив, что российские заводы смогут выжить за счет государственных заказов и других экспортных рынков.
Однако многие американские импортеры смогли обойти эти меры благодаря лазейке, которая позволила им получить двухлетние лицензии на закупку боеприпасов в период между объявлением санкций и их фактическим введением. Американские компании, получившие эти лицензии, смогут беспрепятственно продолжать закупать российские боеприпасы до осени 2023 года, сообщает РБК.
* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.
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