"Плевать на санкции Госдепа": США побили рекорд по закупке боеприпасов у России

Экспорт российских боеприпасов в США достиг небывало высокого уровня несмотря на то, что Вашингтон ввел санкции в отношении оружейной промышленности РФ.

Новый отчет Бюро переписи населения США, опубликованный РБК, показывает, что только за первые 10 месяцев 2021 года американские компании купили российских боеприпасов на сумму $157,9 млн, что является максимальным показателем с момента распада Советского Союза в 1991 году.

Предыдущий рекорд составлял $148 млн в 2016 году.

В 2020 году американские компании импортировали из России боеприпасов на сумму $120 млн.

В общей сложности американские фирмы импортировали более 7700 тонн российских боеприпасов в январе-октябре 2021 года.

Эти рекордные показатели были достигнуты, несмотря на меры, принятые Вашингтоном против российских производителей оружия. В августе Госдепартамент США объявил "о втором раунде санкций в отношении Российской Федерации в связи с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок " при предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального*.

Пакет включал ограничения на огнестрельное оружие и боеприпасы, произведенные в России.

Национальная стрелковая ассоциация США пожаловалась, что санкции нанесут больший ущерб американскому бизнесу, чем России, объяснив, что "экспорт боеприпасов в Соединенные Штаты составляет лишь небольшую долю ВВП Российской Федерации, но боеприпасы российского происхождения составляют большую часть американских поставок боеприпасов”.

Юрий Капыштык, российский юрист, тогда согласился с оценкой NRA, заявив, что российские заводы смогут выжить за счет государственных заказов и других экспортных рынков.

Однако многие американские импортеры смогли обойти эти меры благодаря лазейке, которая позволила им получить двухлетние лицензии на закупку боеприпасов в период между объявлением санкций и их фактическим введением. Американские компании, получившие эти лицензии, смогут беспрепятственно продолжать закупать российские боеприпасы до осени 2023 года, сообщает РБК.

* Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

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