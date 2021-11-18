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Шесть стран НАТО "по-тихому" покупают российское оружие

Экономика

Шесть стран НАТО — США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды, а также Китай, Индия и ОАЭ — входят в топ-10 получателей "секретного" оружейного экспорта из России. Эти страны приобрели оружие, боеприпасы и военные самолёты.

Об этом со ссылкой на открытые данные Федеральной таможенной службы сообщила РБК.

© РБК

Как отмечает издание, эти страны НАТО значительно увеличили объём импорта из России в 2021 году. Например, за первые девять месяцев этого года импорт в Чехию подскочил до $706 млн, показав огромный рост по сравнению со $102 млн за тот же период в 2020 году.

Американцы также направили значительно большую сумму, которая сейчас составляет $841 млн по сравнению с $706 млн.

  • РБК отмечает, что перечисленные страны не являются единственными государствами-членами НАТО, которые закупают российскую военную технику.

В частности, Турция поссорилась с союзниками после покупки мобильной зенитной системы С-400. В 2020 году США ввели против неё санкции, несмотря на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что это был единственный вариант после того, как Америка отказалась продавать свою собственную систему "Патриот".

В ноябре Россия начала поставлять Индии современную систему противоракетной обороны, несмотря на угрозы Нью-Дели о возможных санкциях со стороны Вашингтона.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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