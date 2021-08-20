Госдеп США ограничил импорт российского оружия

Госдепартамент США ввел ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Также Вашингтон ввел ограничения на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования.

Ограничения вступят в силу и начнут действовать после 7 сентября.

В Госдепе отметили, что ограничения связаны с "применением Россией химического оружия".

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении лиц, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. В "черный список" попали Институт криминалистики ФСБ и несколько его сотрудников, а также Испытательный институт военной медицины, который в структуру Минобороны РФ.

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