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Госдеп США ограничил импорт российского оружия

Мир

Госдепартамент США ввел ограничения на импорт некоторых видов российского огнестрельного оружия. Также Вашингтон ввел ограничения на экспорт ядерных и ракетных технологий и оборудования.

Ограничения вступят в силу и начнут действовать после 7 сентября.

В Госдепе отметили, что ограничения связаны с "применением Россией химического оружия".

Ранее Министерство финансов США ввело санкции в отношении лиц, причастных к отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального. В "черный список" попали Институт криминалистики ФСБ и несколько его сотрудников, а также Испытательный институт военной медицины, который в структуру Минобороны РФ.

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Какое русское оружие популярно в США
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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