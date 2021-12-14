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Глава Союза потребителей спрогнозировал подорожание яиц и курятины

Экономика

Председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил, что в скором времени в магазинах подорожают яйца и куриное мясо.

Глава Союза потребителей спрогнозировал подорожание яиц и курятины

По его словам, на рост цен может повлиять закрытие заводов и снижение качества кормов, передаёт Общественная Служба Новостей.

В Национальной мясной ассоциации подтвердили, что на рынке сложилась кризисная ситуация. Сложности с импортом кормовых добавок эксперты объясняют увеличением стоимости перевозок, снижением производства в КНР, невысокой привлекательностью в РФ. По предварительным данным, напряжённая обстановка может сохраниться до второй половины 2022 года.

"Подорожают поставки, комбикорм. Тут два варианта — если аминокислоты становятся дороже, комбикорм дорожает и растут цены на продукцию птицеводства. Второй — производство без витаминных добавок. Значит, меньше курицы будут нести яйца, продуктивность снизится", — пояснил Шелищ.

Он также добавил, что оба варианта приведут к росту стоимости продуктов.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова
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