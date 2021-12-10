Цены на услуги ЖКХ вырастут в 2022 году на четыре процента

ФАС планирует сдерживать рост тарифов на ЖКУ в новом году. Ожидается, что суммы в платёжках вырастут максимум на 4%.

Об этом сегодня сообщают "Известия" со ссылкой на контролирующий орган.

По данным, полученным изданием, подорожание услуг коммунальщиков произойдёт в июле. И будет на 0,3% ниже ожидаемой инфляции.

"Подорожание разных коммунальных услуг может различаться, но в совокупности не может превышать предельные индексы, установленные для субъектов. В 2021 году рост тарифов в среднем по стране составил 3,2%", — цитируют "Известия" слова своего собеседника из ФАС.

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