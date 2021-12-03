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ЦБ РФ отозвал лицензию у "АСКО-Страхования"

Экономика

Банк России отозвал лицензию у ПАО "АСКО-Страхование". Соответствующий приказ размещён на сайте ЦБ РФ.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "АСКО-Страхования"

Согласно документу, у компании отозвали лицензии на страхование гражданской ответственности владельцев транспорта, а также имущества и добровольное личное страхование (исключение — страхование жизни).

В приказе поясняется, что решение об отзыве лицензии у компании принято из-за допущенного ею нарушения минимально допустимого значения нормативного соотношения капитала и принятых обязательств, а также в связи с наличием угроз интересам страхователей, застрахованных лиц и стабильности рынка ОСАГО.

В соответствии с приказом ЦБ РФ в компании назначили временную администрацию сроком на полгода. Её функции будет выполнять госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Ей предстоит выявить кредиторов "АСКО-Страхования" и установить размер их требований по денежным обязательствам.

Сообщается, что в связи с лишением компании лицензии действие заключенных ей договоры страхования, за исключением ОСАГО, прекращается через 45 календарных дней.

"Это влечёт возврат страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключён договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал", — сообщает ЦБ РФ.

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Автор: Владимир Васютченко
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