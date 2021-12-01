Мишустин: правительство будет поддерживать российский бизнес

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, заявил, что для успешного движения к национальным целям развития требуются системные решения, и поэтому бизнес в стране поддержат по четырём направлениям.

"Первое, прежде всего, это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер. В числе ближайших задач — расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи", — сказал глава кабмина.

Предстоит донастроить программу льготного кредитования таким образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку субъектов МСП, подчеркнул Мишустин.

Другим направлением поддержки может стать создание условий бизнесу для роста. Это может осуществляться через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов и сдачей отчётности. В качестве мер поддержки премьер-министр назвал работу по облегчению доступа МСП к закупкам и снятию административных барьеров, где важным инструментом может стать платформа "За бизнес", которая создавалась для осуществления внешнего контроля за действиями органов власти. В следующем году также сохранится мораторий на плановые проверки в отношении малых предприятий.

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