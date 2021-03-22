Кабмин утвердил правила поддержки бизнеса

Кабмин утвердил правила поддержки бизнеса, трудоустроившего тех, кто ранее потерял работу, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По его словам, на каждого такого сотрудника работодатель получит поэтапную компенсацию в совокупном размере трёх МРОТ.

"Мы внедряем новый инструмент стимулирования найма — компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих граждан, которые на 1 января этого года состояли на учёте в центрах занятости как безработные. Это три минимальных размера оплаты труда — по 12 тысяч 792 рубля — на каждого нового сотрудника", — сказал премьер.

Правительство также утвердило и правила предоставления этой поддержки.

"Платежи поступят к работодателям в несколько этапов после того, как сотрудник отработает 1 месяц, затем три и полгода. Благодаря новой мере более 220 человек смогут получить работу и улучшить своё положение. Необходимые средства в федеральном бюджете на текущий год в размере 12 миллиардов рублей уже заложены", — добавил премьер.