В России повысили выплаты трём категориям пенсионеров

Сегодня, 1 декабря, в России повысили выплаты трём категориям пенсионеров. Речь идёт об индексации фиксированной части к страховой пенсии.

На повышение пенсии могут рассчитывать пожилые люди, отпраздновавшие 80-летие в прошлом месяце.

У них сумма фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится с 6 044,48 до 12 088,96 рубля.

Кроме того, прибавку получат россияне, которые уволились с работы в августе текущего года. В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, что им не нужно самостоятельно обращаться в МФЦ. Для этой категории пенсионеров все надбавки будут автоматически перечислены с доплатой за осенний период, передаёт РИА Новости.

Также пенсия вырастет у людей, которые получили необходимый стаж работы на Крайнем Севере и обратились в ПФР с заявлением на перерасчёт.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря вступают в силу и другие нововведения:

Обязательная маркировка продуктов и лекарств;

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам;

Утверждение QR-кодов на правительственном уровне в некоторых регионах РФ.

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