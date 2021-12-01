Сегодня, 1 декабря, в России повысили выплаты трём категориям пенсионеров. Речь идёт об индексации фиксированной части к страховой пенсии.
На повышение пенсии могут рассчитывать пожилые люди, отпраздновавшие 80-летие в прошлом месяце.
Кроме того, прибавку получат россияне, которые уволились с работы в августе текущего года. В Пенсионном фонде России (ПФР) пояснили, что им не нужно самостоятельно обращаться в МФЦ. Для этой категории пенсионеров все надбавки будут автоматически перечислены с доплатой за осенний период, передаёт РИА Новости.
Также пенсия вырастет у людей, которые получили необходимый стаж работы на Крайнем Севере и обратились в ПФР с заявлением на перерасчёт.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря вступают в силу и другие нововведения:
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