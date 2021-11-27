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"Северный поток-2" может начать работать без сертификации, сообщили в Германии

Экономика

Проект "Северный поток-2" может быть запущен в ближайшее время, даже без окончания итогов сертификации. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Северный поток-2" может начать работать без сертификации, сообщили в Германии

Авторы публикации напомнили о прецедентах, когда трубопроводы начинали функционировать ещё до окончания процесса сертификации. Речь идёт о проектах NEL или EGL 401. По информации немецкого федерального сетевого агентства, штраф за досрочный запуск газопровода не превысит миллиона евро.

"Эта сумма выглядит приемлемой. Инвестиции в строительство "Северного потока-2" составляют не менее 10 миллиардов евро", — напомнили авторы.

Учитывая высокие цены на газ сегодня, авторы считают, что оператор газопровода может решиться на его досрочный запуск.

"Благодаря этому "Газпром" сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину", — пишут немецкие журналисты.

При этом в публикации говорится, что немецкое федеральное сетевое агенство признаёт, что предыдущие случаи невозможно сравнивать с проектом "Северный поток-2".

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В Кремле рассказали, когда запустят Северный поток 2
Автор: Светлана Нерадовская
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