В 2022 году резко может подорожать бензин и ДТ, заявили в топливном союзе России

По информации Российского топливного союза резкий подъём цен на бензин и ДТ может быть обусловлен увеличением индикативной оптовой стоимости. По данным ведомства, рост может составить 5,5%, что затронет и розничную продажу.

Как уточнили в РТС, кабмину необходимо принять превентивные меры.

"В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину (в рамках демпфирующего механизма), это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер", — пояснил президент союза Евгений Аркуша ТАСС.

Кроме прочего, в РТС предлагают запретить экспорт зимнего топлива, но это окажет лишь малый эффект на рыночное положение дел.

"Зимнего дизеля как всегда не хватает. Если раньше ещё были заменители, то теперь они уходят, а зимнего топлива не прибавляется. Это нас тревожит", — резюмировал Аркуша.

По словам президента РТС, уже разница в цене на зимнее и летнее топливо достигла 10 тысяч рублей. Он отметил, что в поддержке на фоне инфляции нуждаются не только розничные компании, но и оптовые.

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