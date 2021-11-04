Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт

Почти 20% АЗС недоливают топливо покупателям. На одном автомобиле заправщики экономят пол-литра, а где-то и литр бензина или "солярки", заявил гендиректор салонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По словам эксперта, понять, что вас обманули крайне сложно. Если вы заправляете топливо сразу в бак, вероятность вычислить недолив крайне мала.

"Ни бензобак, ни датчик в автомобиле к ним не относятся — выявить недолив можно только в том случае, если бензин наливается в канистру, а оплата происходит не на определённую сумму, а по литражу", - пояснил Мигаль в беседе с агентством "Прайм".

Если же "кража" оплаченного топлива вскрылась, то сначала необходимо обратиться к руководству заправочной станции. Если уладить конфликт не удалось, то написать жалобу в Роспотребнадзор.

"Штраф за недолив топлива на АЗС составляет около 100 тысяч рублей, но прибыль от каждых недолитых 300 мл на 10 литров — 150 тысяч рублей", - пояснил эксперт.

По его словам, несмотря, на казалось бы большие санкции, АЗС всё равно остаются в "плюсе" и покрывают штрафы. Чтобы избежать обмана, эксперт советует заправлять авто самостоятельно, либо возить с собой специальные приборы учёта.

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