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Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт

Авто

Почти 20% АЗС недоливают топливо покупателям. На одном автомобиле заправщики экономят пол-литра, а где-то и литр бензина или "солярки", заявил гендиректор салонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Как выявить недолив топлива на АЗС, рассказал эксперт

По словам эксперта, понять, что вас обманули крайне сложно. Если вы заправляете топливо сразу в бак, вероятность вычислить недолив крайне мала. 

"Ни бензобак, ни датчик в автомобиле к ним не относятся — выявить недолив можно только в том случае, если бензин наливается в канистру, а оплата происходит не на определённую сумму, а по литражу", - пояснил Мигаль в беседе с агентством "Прайм". 

Если же "кража" оплаченного топлива вскрылась, то сначала необходимо обратиться к руководству заправочной станции. Если уладить конфликт не удалось, то написать жалобу в Роспотребнадзор. 

"Штраф за недолив топлива на АЗС составляет около 100 тысяч рублей, но прибыль от каждых недолитых 300 мл на 10 литров — 150 тысяч рублей", - пояснил эксперт. 

По его словам, несмотря, на казалось бы большие санкции, АЗС всё равно остаются в "плюсе" и покрывают штрафы. Чтобы избежать обмана, эксперт советует заправлять авто самостоятельно, либо возить с собой специальные приборы учёта. 

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