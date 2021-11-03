Правительство России может повысить продажи топлива на бирже

Российский кабмин изучает целесообразность повышения нормы продаж топлива на бирже на 1%.

"В части моторных топлив было решено продолжать мониторинг ситуации на топливном рынке, в том числе в его биржевом звене, для рассмотрения целесообразности дальнейшего увеличения биржевых нормативов по бензинам и дизельному топливу на 1% для каждого из их типов", — пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение правительства.

Отмечается, что ещё в августе Минэнерго и ФАС советовали временно увеличить биржевые продажи бензина и дизтоплива на 1%, до 12% и 8,5% от объема их производства.

Ранее журналист Анджей Кублик заявил, что Россия не заинтересована в "Северном потоке-2", поэтому снижает объём транзита газа в Европу. На это указывает тот факт, что компания не использует транзитные газопроводы для покрытия спроса на газ в Европе и даже не обращает внимания на этот спрос.

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