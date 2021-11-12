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"АвтоВАЗ" приостановил все сборочные линии из-за проблем с компонентами

Экономика

Работа всех трех сборочных линий "АвтоВАЗ" в Тольятти приостановлена 12 ноября.

"АвтоВАЗ" приостановил все сборочные линии из-за проблем с компонентами

Как сообщает "Автостат" со ссылкой на профсоюзную организацию предприятия, производство приостановили из-за отсутствия электронных компонентов.

Для работников, задействованных в выпуске машин, обеспечении и обслуживании производств, установили простой с компенсацией двух третей средней зарплаты.

В сообщении отмечается, что на этой неделе на предприятии сборку LADA Granta вели только 9 ноября, LADA Largus и XRAY, Renault Logan и Sandero — с 8 по 11 ноября включительно. Сборка LADA Niva в течение всей недели не осуществлялась.

Напомним, перебои в работе сборочных линий "АвтоВАЗа" стали происходить с июня 2021 года. Их причиной стали проблемы с поставками электронных компонентов от компании "Роберт Бош Самара".

При этом на заводе "LADA Ижевск", где собирают LADA Vesta, используя компоненты других производителей, работа ведётся в обычном режиме.

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Автор: Владимир Васютченко
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