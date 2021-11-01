ЦБ: с 1 ноября банк "Спутник" лишается лицензии из-за утраты капитала

ЦБ РФ отозвал лицензию на проведение денежных операций у банковской организации "Спутник" из Самары, сообщается на сайте регулятора.

Решение Центробанка вступает в законную силу уже с 1 ноября. Отзыв лицензии у самарского "Спутника" связан с тем, что организация полностью утратила капитал. Кроме того, банк занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, завышал стоимость активов в учёте и отчётности.

Эксперты также зафиксировали нарушение федеральных законов, нормативных актов и предписаний ЦБ. В последние 12 месяцев "Спутник" неоднократно получал ограничения, в том числе на привлечение денег вкладчиков.

К тому же банк был вовлечён в проведение сомнительных валютно-обменных операций.

"Выплата страхового возмещения вкладчикам банка "Спутник" продолжает осуществляться государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", — сообщили в ЦБ РФ.

Добавим, "Спутник" занимал 295 место в отечественной системе по величине активов (данные на 1 октября 2021 года). Это была единственная банковская организация в РФ, которая обслуживала операции учреждений ООН для КНДР.

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