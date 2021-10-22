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Эксперт объяснил, кому досталась сверхприбыль от ситуации с газом в Европе

Экономика » Сырье » Газ

Исследователь Института экономических исследований Северной Азии в Японии Тосихиро Сугиура заявил, что сверхприбыль от кризисной ситуации с газом получает не российский "Газпром", а его партнёры из Европы.

Эксперт объяснил, кому досталась сверхприбыль от ситуации с газом в Европе

Эксперт пояснил, что в вопросе подорожания голубого топлива всегда важна спотовая цена, то есть стоимость на месяц вперёд. Именно по ней каждый день заключаются сделки, передаёт РИА Новости.

"6 октября спотовая цена выросла до 1900 долларов за тысячу кубометров, а потом упала до 1000 долларов. "Газпром" импортирует природный газ по долгосрочным контрактам на 20-30 лет, когда стоимость газа привязана к цене на нефть. Она определяется с так называемым временным лагом — задержкой в полгода", — объяснил учёный.

Сугиура подчеркнул, что "Газпром" поставляет газ в Европу по дешёвым ценам — не больше 300 долларов за тысячу кубометров. Поэтому сверхприбыль сегодня получают европейские партнёры компании, покупающее у неё голубое топливо по долгосрочным контрактам.

"Они покупают по 300 долларов, а если продадут его потребителям за 1000 долларов — то это гигантская прибыль", — заключил эксперт.

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Куда уходит российский газ
Автор: Юлия Миленина
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