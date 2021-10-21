Как понизить цены на газ в Европе? Литва знает ответ

Литовский президент Гитанас Науседа рассказал о решении проблемы с дорогой газификацией в Европе. Весь вопрос состоит в диверсификации ресурсов.

Как считает политический деятель, главнейшей задачей для страны является активное использование и познавание энергетических источников, а также распространение "зелёной" повестки, что считается сейчас очень модным и полезным трендом в экономике.

По мнению Науседы, политика, направленная на ведение борьбы с новыми "прихотями" климата и постоянность цен на газ в Европе никак не мешают друг другу. К тому же, стоит попробовать повысить процент производительности на территории государства, из-за чего стоимость энергии либо приобретёт баланс, либо упадёт в цене.

"Я думаю, мы должны повысить производство, чтобы добиться стабильности в ценах на энергию или даже понизить их", - приводит "РИА Новости" слова Науседы.

За последние несколько месяцев цены на газ в Старом Свете значительно выросли. Если ещё в августе стоимость на газ в Европе достигала отметки примерно в 515 долларов, то сегодня цена колеблется в районе 1900 долларов, что является историческим рекордом.

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